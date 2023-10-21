



15 000 человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Сиднее

Около 15 000 человек приняли участие в пропалестинской акции протеста в Сиднее, в Австралии.



“Палестина никогда не умрет” - скандировали участники, также, как всегда, было много палестинских флагов.



Стоит отметить, что организаторам долго не давали разрешение на проведение акции. По сути демонстрацию разрешили за несколько минут до ее начала. Причиной тому стали антисемитские лозунги, которые скандировали участники предыдущей демонстрации.



