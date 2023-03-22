



Наша главная война

Старожилы Израиля все чаще испытывают дежа вю - эффект уже виденного. Почти ежедневные нападения террористов возвращают нас в годы пост-ословских атак, кровавого Песаха 1996 года, интифады Аль-Акса. Увы, в истории страны было немало периодов, когда террор становился постоянным фактором нашей жизни. Взрывались автобусы, взрывались в людных местах шахиды-самоубийцы. При каждой атаке погибали десятки людей - наши друзья, соседи, родные. Не только израильтяне и евреи, против которых был направлен удар, но и арабы, туристы, иностранные рабочие. Многие впадали в панику, боялись ездить в транспорте, выходить из дома. Каждое утро страна просыпалась в ожидании очередных страшных новостей. Разница в том, что тогда мы узнавали о случившемся из включенного на полную мощность радио в автобусе или магазине, а сегодня - из интернета. Все остальное очень похоже. Или не похоже?..



Да, в былые времена теракты были масштабнее и страшнее. Террор не просто сопровождал нашу повседневную жизнь - он во многом ее определял. Соображения безопасности лежали в основе всего нашего существования - и государственного устройства. Каждую минуту мы могли попасть в теракт, но каждую минуту чувствовали, что армия, полиция, силовые структуры беспокоятся о нас и стараются нас защитить. Через опасные арабские города, например, Хеврон, машины израильтян передвигались группами в сопровождении армейских джипов. В период частых автобусных терактов на остановках дежурили солдаты. Такие меры не всегда могли предотвратить беду, скорее они были призваны успокоить население - но и это было очень важно, и за это мы были благодарны. Даже политики, к которым всегда было много нареканий и претензий, в день кровавой атаки не смели говорить ни о чем другом. В стране, окруженной врагами, испытывающей не меньше экономических, социальных и прочих проблем, чем в последующие годы, существовал незыблемый консенсус: наша главная ценность - человеческая жизнь, наша главная война - война с террором.



Что изменилось с тех пор? Значительно продвинулись технологии, в проблемных зонах появились умные датчики и высокие заборы. Построено много новых трасс в объезд арабских населенных пунктов. Ушли в прошлое взрывы самоубийц, потому что провезти на территорию Израиля большое количество взрывчатки стало практически невозможно. Вместо этого расцвел новый вид террора - террор одиночек, который почти невозможно предусмотреть и предотвратить. Да, если брать голую статистику, жертв нападений сейчас на порядок меньше, чем в прежние тяжелые годы. Но почему-то чувство безопасности не усилилось, а наоборот, стало слабее. Где-то в Дженине и Шхеме армия героически ликвидирует опасных террористов и получает за это награды, на всех контролируемых территориях идут аресты, но в стране не становится спокойнее. По-прежнему одинаково опасно ходить по улицам Тель-Авива и проезжать по узким дорогам Иудеи и Самарии через арабские деревни.



Казалось бы, почему сегодня нельзя обеспечить конвой проезжающим через злополучную деревню Хуара, где произошло уже два теракта подряд? Верно, там стоят армейские посты, они были и раньше, но террористам это не помешало. Сегодня ЦАХАЛ блокирует Хуару, но с какой целью? Не для того ли, чтобы в первую очередь защитить местных арабов от разгневанных поселенцев? Резонанс от акции возмездия после убийства двух ребят из Хар-Брахи был намного сильнее, чем от самого теракта. Не зря название Хуара известно мировому сообществу исключительно из-за «погромов, учиненных еврейскими экстремистами». Похоже, правительство больше всего боялось новых еврейских беспорядков в деревне, а не того, что там снова будут стрелять. Ну, и стрельба не заставила себя ждать...



Безопасность по-прежнему служит паролем, открывающим дверь во власть. Этим понятием вовсю жонглируют правые лидеры в своих предвыборных речах и лозунгах. Ради безопасности мы и голосуем за них, закрывая глаза на все остальные проблемы. Но, придя к власти, они начинают заниматься дележкой бюджета и кресел, карьерой, сведением счетов и подковерной борьбой. Оппозиция со своей скамьи бьется за собственные цели. Само общество смирилось с неизбежностью террора, и он превратился в постоянный и неизменный фон нашей жизни. Борьба с ним еще не признана бессмысленной, но безусловно отодвинута на второй план.



Но ведь по сути ничего не изменилось - люди продолжают погибать в терактах. И жители поселений каждый день ездят по обстреливаемым дорогам, зная, что могут не вернуться домой. И даже в центре Тель-Авива и Хайфы никто не может быть уверен в своей безопасности. Просто сегодня это как будто в порядке вещей. О каких победах на дипломатическом и прочих фронтах можно говорить, если мы проигрываем нашу самую главную войну?..















