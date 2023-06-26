



Мы никому ничего не должны

Претензии России и Украины к Израилю в последнее время обрели почти мировоззренческий характер. Если раньше все сводилось к конкретной помощи Украине, которую одна сторона требовала увеличить, а вторая - не оказывать, то сейчас еврейское государство подвергается критике с позиций морали. Киев не просто осуждает Иерусалим за непоставки оружия и называет бредом доказанные факты его попадания в Иран. Нашему правительству ставят в вину, что судьба российских евреев ему важнее, чем жизнь евреев Украины, погибающих под бомбами. Посол Украины прямо заявляет, что его президент рассчитывает на помощь Израиля, поскольку он сам еврей. Острое возмущение вызвала не столько фраза Путина о том, что президент Зеленский - "позор еврейского народа", сколько отсутствие реакции со стороны израильских политиков. В целом все обвинения можно свести к одному: Израиль не защищает евреев!



У Москвы риторика схожая, но еще более агрессивная. Украинскую власть в России называют "нацистской", и в адрес еврейского государства летят упреки в поддержке "нацистского режима". Наш посол в Украине Михаэль Бродский спровоцировал целую бурю в российских патриотических СМИ, чересчур дипломатично высказавшись о переименовании улиц в Украине в честь активистов националистического движения. Посол Израиля якобы нанес ущерб памяти о Холокосте и о погибших евреях.



На это заявление поступил довольно жесткий ответ израильского МИД, правда, не официально, а через Твиттер. Но в целом наши руководители предпочитают отмалчиваться и не реагировать на подобные выпады. Да и как тут можно реагировать? Вступать в спор, доказывая, что еврейское государство не одобряет нацизм? Что на самом деле нам небезразлична судьба всех евреев?



Интересный вопрос: почему именно Израиль подвергается такой настойчивой обработке? Наши ресурсы, даже в том, что касается вооружений, совсем не велики в силу размеров страны и масштабов ее экономики. Богатые государства, например, Сингапур, Япония и Саудовская Аравия, оказывают Украине только экономическую и гуманитарную помощь, но никто их за это не осуждает и не требует большего. Хотя в случае с СА вполне можно было бы вспомнить, что мусульмане России и Украины тоже участвуют в противостоянии.



Подчеркнем, что речь здесь не о самой войне и не о том, кто в ней прав и кто виноват. По этому поводу Израиль достаточно четко и не раз выразил свое мнение. Но всем этого мало.



В какой-то степени даже лестно, что к нам апеллируют как к некому высшему моральному авторитету. Мол, вы, народ Израиля, должны всегда находиться на стороне добра и света и выступать против зла. Но создается впечатление, что ключевое слово здесь - "должны".



Мы должны испытывать благодарность к народам мира за то, что наших собратьев перестали убивать и гнать из страны в страну, как было когда-то. За то, что где-то еврей становится президентом, а другой президент не стыдится признаться, что у него есть друзья-евреи. За то, что нам - если мы вдруг забыли - подарили государство, и надо постоянно доказывать, что мы этого достойны, чтобы не разочаровать дарителей. За то, что цивилизованный мир официально отвергает антисемитизм, хотя не способен его изжить, и даже использует его в качестве морального аргумента.



Вот именно: использует. В данном случае тема антисемитизма целенаправленно раздувается, чтобы спровоцировать Израиль, склонить его на ту или другую сторону. Дело не в том, что Украине так важно наше оружие, а России - наша сдержанность. От нас требуют высказаться вслух, на весь мир: с кем вы, еврейское государство? Кто ваш друг?



Но те, кто задает этот вопрос, - нам не друзья. Настоящие друзья сказали бы с самого начала: давайте оставим в покое еврейское государство, не будем втягивать его в нашу войну. У него и так много врагов, его народ прошел через невероятные страдания и утраты. Увы…



Можно понять Зеленского, который изо всех сил борется за свою истекающую кровью страну. Но когда он обращается к Израилю за помощью, он действует не как еврей, а как глава своего государства. Как еврей же он обязан понимать, что для Израиля, в его положении, собственная безопасность стоит на первом месте, а также на втором, третьем и так далее - ради блага всех евреев мира. В качестве главы правительства Зеленский мог бы довольствоваться скрытой помощью, которую Израиль оказывает без огласки, через третьи страны. Но ему нужно публичное признание, для нас, несомненно, вредное и даже опасное. Друзья никогда такого не требуют.



Путин - не еврей, но от имени евреев России на нас обрушивается придворный пропагандист Соловьев: гевалт, посол Израиля оправдывает "палачей моего народа"! Еще немного, и в антисемитизме, пожалуй, обвинят само еврейское государство.



По мере того как страсти накаляются, антисемитизм растет. В России он уже проявляется публично - например, в комментариях по делу режиссера Жени Беркович. Украине пока не до того, но кто знает, что будет, когда закончится война? Недавно в соцсетях всплыло написанное год назад открытое письмо какого-то русскоязычного израильтянина, адресованное Зеленскому. Автор убеждал президента Украины передать свой пост "этническому украинцу", иначе после войны во всех ошибках и неудачах обвинят евреев. Тогда над письмом посмеялись, а его отправителя назвали сумасшедшим, но сейчас оно заставляет задуматься. Ведь совсем не исключено, что именно антисемитизм может стать почвой, на которой придут к согласию заклятые враги. Нет смысла обвинять во всех мировых катаклизмах США и Англию, все равно они далеко и их не достать, а евреи - вот они, в нашем доме, на Банковой, в Останкино...



Наверное Израилю все же придется нарушить молчание и расставить точки над "и". Сказать громко и внятно: мы осуждаем войну и агрессию, мы готовы оказывать гуманитарную и прочую помощь, но мы сохраняем нейтралитет. Никто не будет нам диктовать, кому продавать или не продавать оружие. С кем дружить и кого осуждать. И главное: мы никому ничего не должны.

