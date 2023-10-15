



Их последний шанс

Объединение все же случилось. Не такое, как мы надеялись, - сформировано не правительство национального единства, а всего лишь узкий чрезвычайный кабинет, который будет действовать только в военное время. Само по себе это тоже неплохо, хотя все равно остается много вопросов. Главный среди них: смогут ли эти члены этого кабинета защитить Израиль, победить ХАМАС, вернуть заложников и обеспечить безопасность на будущее?



В обществе сегодня раздается много призывов к правительству уйти в отставку - ведь это они, нынешние лидеры привели страну к столь отчаянному положению. Ганц, который занимал посты начальника Генштаба и министра обороны, другой бывший главнокомандующий - Айзенкот, в 2018 году возражавший против расширенной операции в Газе, наконец сам премьер-министр… Не ко времени вспоминать старые ошибки, но именно эти люди выпустили из-под контроля ситуацию с ХАМАСом. Пока террористы отрабатывали нападение на израильские поселения и убийство мирных жителей, Биби пробивал судебную реформу, торговался с союзниками по коалиции и винил во всех грехах левых демонстрантов, а оппозиция критиковала правительство и размышляла, как бы поддержать протестующих и не оправдать насилие... Никому не пришло в голову усомниться в мирном настрое ХАМАСа; в том, что Газу можно «приручить», выдав побольше разрешений на работу. Пусть это не предательство, как уверяют некоторые горячие головы, но уж, по меньшей мере, недальновидность. Может ли Израиль позволить себе иметь недальновидное руководство в такое трудное время?



Мы видели и другой тревожный звонок: поведение политиков во время самой трагедии. Министры смогли собраться на чрезвычайное заседание лишь через несколько часов после появления страшных новостей. Нетаниягу посетил населенные пункты, подвергнувшиеся атаке, лишь на восьмой день войны, а с семьями погибших и захваченных в плен он так и не встречался.



Вообще создается впечатление, что правительство действует само по себе, а страна живет и ведет войну сама по себе. Люди собирают продукты и предметы первой необходимости для солдат, отвозят в армию посылки, предлагают крышу над головой жителям обстреливаемого юга, спасают уцелевших животных, предоставляют бесплатную психологическую помощь - все это практически без участия властей. Повторяется история Второй Ливанской войны, когда помощью Северу занимались добровольцы, а государственные структуры словно разбил паралич. Кстати, в той войне принимал участие командующий сухопутными силами Бени Ганц, позже вместе с другими высшими офицерами получивший свою порцию критики за плохую подготовку армии и тыла.



Тем временем ни в одном выступлении ответственных лиц пока не прозвучало ничего конкретного - только громкие фразы и обещания найти и покарать всех врагов. Есть ли у чрезвычайного кабинета хоть какая-то стратегия, кроме разрушения офисов ХАМАСа? Планируется ли наземная операция, и в каких масштабах? Какова конечная цель военных действий? Время идет, враг мобилизуется, исламистская пропаганда работает, симпатии мира, как обычно бывает, меняются в пользу «несчастных палестинцев». Что собирается предпринимать наше руководство? Безусловно, существует военная тайна, но народ, который живет под обстрелами и не успевает хоронить своих близких, имеет право знать, что его ждет в ближайшие дни; о чем договаривается узкий кабинет, который действует уже несколько дней, но мы пока ничего от него не слышали.



Здесь возникает еще один вопрос: способны ли эти люди вообще между собой договориться? Группа политиков, решающих судьбу страны, как будто специально подбиралась из деятелей, которые друг друга не выносят. Давний конфликт Нетаниягу и Ганца тянется еще со времен их соперничества за пост премьер-министра, когда в итоге Биби обманул своего партнера с ротацией. В последнюю каденцию Ганц попортил Нетаниягу немало крови не только постоянной критикой, но и ростом своей популярности среди избирателей. Галанту Ганц перебежал дорогу, когда был назначен вместо него главнокомандующим. Сам Галант бросил вызов Биби, выступив против юридической реформы, но протесты не позволили премьеру отправить бунтовщика в отставку с должности министра обороны.



Одним словом, в узком кабинете, как нарочно, собрались заклятые враги. Именно им теперь нужно искать компромиссы, прислушиваться друг к другу, признавать свои ошибки и чужую правоту, находить общий язык - в общем, делать то, что они не любят, не хотят и не умеют. Скорее уж можно ожидать, что они погрязнут в спорах и ультиматумах, и с удовольствием будут перекладывать друг на друга ответственность, если что-то пойдет не так. Одним словом, повторится все то же самое безобразие, которое обычно царит в нашей политической верхушке и которое, в сущности, привело к той отчаянной ситуации, где мы сейчас находимся.



Допустимо ли такое на войне? Может быть, правы те, кто требует отставки правительства вместе со всеми его кабинетами, узкими и широкими? Кто сказал, что нельзя менять власть во время военных действий, если эта власть беспомощна? Неужели в народе Израиля не найдутся люди, которые смогут взять на себя ответственность за судьбу страны и сделать то, на что уже много лет не решается ни одна коалиция? Найдутся. И не нужно для этого ждать мира и новых выборов, потому что при таком руководстве события могут принять необратимый характер…



Да, пока это только опасения. Пока мы еще верим, что политики забудут о склоках и карьерных интересах и посвятят все силы борьбе с настоящими врагами, а не друг с другом. Для этой веры не так много оснований - разве что расчет на человеческую порядочность и здравый смысл. Оправдаются ли наши ожидания, станет ясно очень скоро, буквально в ближайшие дни. Собственно, стоящие у руля государства получили сейчас последний шанс доказать, что они достойны своих постов и доверия общества. Если нет, то им лучше уйти в сторону, и чем раньше, тем лучше.









