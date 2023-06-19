



Драконовские поправки для даркона

На фоне всех прочих событий принятие поправок к закону о заграничных паспортах («Закон о дарконах») прошло практически незамеченным. Похоже, тема алии и положения репатриантов уже вообще никого не интересует, и на ней нельзя даже сорвать хайп. В другое время мы услышали бы возмущенные голоса представителей русскоязычной общины, увидели крупные заголовки в «русских» СМИ. Но сейчас - тишина.



Это молчание отчасти выглядит как признание вины. Мол, мы бы возмутились, но ведь «паспортная алия» - явление реальное и не очень красивое. Люди откровенно обманывали государство, использовали его в своих целях, и таких случаев немало. С тех пор, как в 2017 году олим стали получать паспорт одновременно с гражданством, обладатели права на репатриацию сообразили, что даркон - лучший способ путешествовать без виз по Европе и другим странам. Особенно актуален этот способ стал с началом войны, когда европейские консульства резко ограничили выдачу виз россиянам. Именно тогда у многих российских селебрити вдруг обнаружилось неизвестно как и когда полученное израильское гражданство, которое помогает им не только разъезжать по всему миру, но и релоцироваться на Запад.



Все это чрезвычайно обеспокоило партию ШАС, хотя о «паспортной алие» ее деятели впервые узнали из публикаций в СМИ. Именно ШАС стала инициатором нового закона, который призван остановить злоупотребление щедростью государства. Кнессет проголосовал за него на пленарном заседании, и никого не смутило, что особого смысла в поправках нет - за пять с лишним лет халявный даркон не получил только ленивый. Принять какие-то ограничительные меры к этим предприимчивым людям уже невозможно, пока не закончатся их паспорта. Зато вместо них под раздачу попадают те, кто никого не обманывал, кто приехал в Израиль жить в течение последних полутора лет, кто бежал от войны и диктатуры, от бомбежек или преследований за антивоенную позицию. Немало свежих олим из России рвануло в Израиль буквально с одним чемоданом, опасаясь ареста и мобилизации в армию страны-агрессора, бросив жилье, работу, бизнес, домашних питомцев, пожилых родственников… Репатрианты из Украины просто спасали свою жизнь и жизни своих детей. У кого-то в хлопотах руки так и не дошли до получения даркона, тем более что Израиль разрешил репатриантам в первый год выезжать из страны по иностранному паспорту.



Вот по этим людям, а также по тем, кто будет приезжать сейчас и в будущем, бьет новый закон. Год ожидания может растянуться на неопределенное время, потому что многим приходится не раз и не два возвращаться в страну исхода, чтобы закончить дела, навестить близких, распорядиться недвижимостью. Такие поездки вычитаются из времени пребывания в Израиле, и новые олим рискуют стать хронически невыездными, без вины виноватыми, хотя не совершили никакого преступления.



Казалось бы, безвизовые путешествия - не такая уж насущная необходимость, и нет большой беды в том, что кто-то будет их лишен. Но по сути, это очевидная дискриминация одной конкретной категории граждан. Нетрудно понять, против кого направлены драконовские поправки и какую цель они преследуют. Ведь безвизовые преимущества даркона важны только «нашим» людям - олим из Европы и Америки могут и так спокойно разъезжать по миру по своим паспортам.



ШАС, «Еврейство Торы» и ультраправые религиозные партии давно и настойчиво пытаются ограничить алию из бывшего СССР. По мнению ультраортодоксов и правых радикалов, с постсоветского пространства в последние годы приезжают сплошные неевреи, нарушающие демографический и электоральный баланс и размывающие национальный характер государства. Этих деятелей как раз мало волнует, что кто-то после ознакомительного визита покидает страну с дарконом в кармане. Наоборот, им мешают те, кто остается здесь жить. И раз уж не получается (пока!) изменить Закон о Возвращении, они ужесточают другие законы, связанные с алией, чтобы сделать Израиль максимально непривлекательным местом для русско- или украиноязычных светских репатриантов. Об этом откровенно говорит даже глава министерства алии и интеграции.



Но это еще не все. В тексте поправки сказано: решение о выдаче даркона или временного разрешения на выезд (лессе-пассе, или теудат-маавар) человеку, живущему в стране меньше года, принимает министр внутренних дел. Иными словами, возможность получения паспорта для новых олим не окончательно закрыта. На практике это означает, что даркон будут получать те, у кого есть влиятельные знакомые в израильском истеблишменте или кто способен за это щедро отблагодарить. За бортом, как всегда, окажутся простые люди. Между тем, у них тоже бывают причины ездить не только в страну исхода по лессе-пассе, но и в другие страны: бизнес, родственники, деловые встречи, романтические отношения, да мало ли что еще! Весь цивилизованный мир находится в движении, люди свободно ездят учиться, работать, отдыхать, живут то в одной стране, то в другой, и никто не наказывает их лишением паспорта. А вот Израиль пытается вернуться в прошлый век (нынешние поправки соответствуют закону о загранпаспортах от 1954 года) - точнее, возвращает туда самую уязвимую группу своих граждан. Израиль позволяет религиозным мракобесам законодательно проводить правовую селекцию среди людей и при этом называет себя демократическим государством.



Самое грустное в происходящем - полное равнодушие общества, в том числе тех, кто в последние месяцы, как на работу, выходит на митинги в защиту демократии. От того, что новые поправки касаются лишь одной сравнительно небольшой прослойки, они не перестают нарушать демократические принципы, но это, похоже, никого не беспокоит ни в правительстве, ни в оппозиции. Так что консервативно-религиозные круги, скорее всего, добьются своего: в Израиль приедет меньше репатриантов, которые способны работать на благо страны, продвигать ее науку, культуру и экономику. И еще больше людей будут видеть в еврейском государстве не дом для себя и своих детей, а потенциальный источник «полезного» паспорта.



