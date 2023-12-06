



В Конгрессе потрясены ответами глав Гарварда и MIT о призывах к геноциду евреев

В среду, 6 декабря, президенты трех ведущих университетов, которых вызвали на слушания американские законодатели, отказались заявить, что призывы к геноциду евреев являются нарушением кода поведения в их кампусах.



Президенты Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института, действия которых подверглись тщательному анализу в связи с их реакцией на антисемитские инциденты в своих кампусах, вчера дали показания об антисемитизме в своих кампусах перед Комитетом Палаты представителей по образованию и рабочей силе.



Конгрессвумен Элизе Стефаник (республиканцы) спросила каждого из руководителей о том, нарушают ли призывы к геноциду евреев - которые, по ее словам, воплотились в песнопениях "интифады", звучавших в кампусах по всей стране, - политику их учебных заведений. Ни один из трех президентов не дал прямого или утвердительного ответа.



"Если речь переходит в поведение, это может быть преследованием, да", - сказала президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл. "Это решение зависит от контекста".



"Поведение означает совершение акта геноцида?" недоверчиво переспросила Стефаник. "Речь не является харассментом?"



Президент Гарварда Клодин Гэй также сказала, что "это зависит от контекста", а президент Массачусетского технологического института Салли Корнблут ответила, что речь может считаться харассментом, "если речь переходит в поведение".



Стефаник назвала их ответы "дегуманизацией" еврейских студентов.



🚨🚨🚨Presidents of @Harvard @MIT and @Penn REFUSE to say whether “calling for the genocide of Jews” is bullying and harassment according to their codes of conduct. Even going so far to say it needs to turn to “action” first. As in committing genocide.



THIS IS UNACCEPTABLE AND… pic.twitter.com/hUY3SgoOOi — Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) December 5, 2023

Президенты учебных заведений заявили, что они порицают антисемитизм и ненавистническую речь, но в целом заявили, что ненавистнические высказывания защищены политикой их кампусов и Первой поправкой, если они не переходят в действия.Они часто отказывались или не хотели сообщать конкретные подробности о том, как они наказывали или будут наказывать студентов, вовлеченных в антисемитскую деятельность, которая, как оказалось, нарушает их политику. Они также уклонились от ответа на прямые вопросы о том, какого рода комментарии были бы неприемлемы в их кампусах.