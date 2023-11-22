



Мощный взрыв на мосту, соединяющим США и Канаду

Мост Rainbow закрыт для движения транспорта в связи с сообщениями о взрыве автомобиля недалеко от пункта пограничного контроля на американской стороне.



Автомобиль, двигавшийся по Ниагара-стрит, выехал на встречную полосу и въехал в кабину досмотра, где и произошел взрыв.



Патрульные машины местных полицейских служб, включая Департамент полиции Ниагара-Фолс и Таможенно-пограничную службу США, находятся на месте происшествия, которое, по словам очевидцев, произошло в среду около 11:20 утра, сообщает Niagara Gazette.



Капитан полицейского управления Ниагара Фоллс, направлявший автомобилистов и пешеходов в районе контрольно-пропускного пункта на пересечении Ниагара-стрит и бульвара Рейнбоу, сказал, что не может комментировать ситуацию, а затем сообщил журналисту, что ему следует покинуть это место, поскольку там сложилась "опасная ситуация".



Два свидетеля, находившиеся в районе происшествия, рассказали Niagara Gazette, что в среду утром, незадолго до прибытия полиции, они услышали громкий звук, похожий на взрыв, и увидели большое облако дыма возле станции техосмотра.