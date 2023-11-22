



ФБР расследует взрыв автомобиля на мосту между Канадой и США



Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила в Twitter, что власти следят за инцидентом, произошедшим на пограничном переходе между Канадой и США, недалеко от Ниагарского водопада.



Одновременно ФБР объявило, что расследует взрыв автомобиля на мосту между двумя государствами. Ранее местные СМИ сообщили, что все четыре международных пограничных перехода между США и Канадой на западе штата Нью-Йорк были закрыты.



По сообщению Fox News, речь идет о террористической атаке.





