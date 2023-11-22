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ФБР расследует взрыв автомобиля на мосту между Канадой и США
22.11.2023 21:30 Аркадий Бочаровский

ФБР расследует взрыв автомобиля на мосту между Канадой и США


Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила в Twitter, что власти следят за инцидентом, произошедшим на пограничном переходе между Канадой и США, недалеко от Ниагарского водопада. 

Одновременно ФБР объявило, что расследует взрыв автомобиля на мосту между двумя государствами. Ранее местные СМИ сообщили, что все четыре международных пограничных перехода между США и Канадой на западе штата Нью-Йорк были закрыты.

По сообщению Fox News, речь идет о террористической атаке.


 

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