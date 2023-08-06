



Как уменьшить платеж в больничную кассу и получить деньги

Больны и ограничены в выполнении некоторых повседневных действий? Так можно уменьшить ежемесячный платеж в больничную кассу и получить положенные вам выплаты.



25 июня 2023 года в израильской экономической газете «The Marker» была опубликована статья, согласно которой страховые компании, страхующие членов больничных касс на случай необходимости в длительном уходе («сиуди»), рассматривают возможность внесения в ближайшее время изменений, которые могут сработать в ущерб застрахованным. Это такие изменения, как новые определения состояния «сиуди», и/или продление периода ожидания (промежуток времени, который должен пройти со дня, когда пациент становится «сиуди», до момента получения денег), а также, возможно, увеличение премии, выплачиваемой страховой компании по этим полисам. На данном этапе пока неизвестно, когда произойдут изменения, произойдут ли они, и какие изменения решено будет внести. Однако если изменения, о которых мы говорим, произойдут, это может стоить застрахованным потери больших сумм.



Поэтому требуется быстрое принятие решений и быстрое и целенаправленное юридическое оформление, чтобы получить деньги по коллективному полису «Битуах сиуди» для членов больничных касс, а не потерять их, если вы уже имеете право на выплаты.



Мало того: те, кто имеет право на ежемесячные выплаты в соответствии с полисом «Битуах сиуди», оформленным через больничную кассу, также будут освобождены от уплаты ежемесячных страховых взносов, что значительно сократит ежемесячные членские взносы в больничную кассу.



На сегодняшний день страховые полисы больничных касс обеспечивают выплаты примерно от 3 900 до 6 154 шекелей в месяц (в зависимости от возраста, в котором застрахованный присоединился к страховке) в течение 5 лет тем, кто заболел и зависит от помощи других в выполнении не менее 3 ежедневных действий (одевание, вставание с кровати или стула, ходьба, купание, прием пищи и контроль недержания).



Приведем пример: Евгений, 85 лет, член больничной кассы «Маккаби», страдает многими хроническими заболеваниями: порок сердца, тяжелая форма астмы, головокружения, многократные падения, сахарный диабет с осложнениями. Уже около двух с половиной лет он получает 17 часов ухода от Битуах леуми. Он застрахован в больничной кассе «Маккаби» коллективной страховкой в компании «Феникс». Евгений обратился в страховую компанию, и после проверки получил отказ на том основании, что он ограничен в выполнении только 2 действий и не достигает 3 необходимых ограничений. Евгений связался с адвокатским офисом Меиры Зоар, был подан быстрый и целенаправленный судебный иск против компании «Феникс», в котором утверждалось, что, согласно полису, состояние «сиуди», определение которого в настоящее время одинаково во всех больничных кассах, ограничение подвижности включает в себя падения и потери равновесия. За последний год Евгений несколько раз падал и даже получил переломы руки и позвоночника, поэтому в иске было заявлено, что Евгений имеет право на баллы и за действие «подвижность», и приложены к этому иску соответствующие юридические ссылки. После быстрой посреднической процедуры с компанией «Феникс» Евгений получил единовременную сумму около 45 000 шекелей и дополнительные выплаты в размере около 5 035 шекелей еще на три с половиной года. Следует отметить, что ужесточение условий полиса или определений действий по нему могло ущемить права Евгения и он поступил правильно, действуя быстро, а не выжидая. При таком положении вещей не стоит "играть" и рисковать, предъявлять непрофессиональные и юридические неправильные претензии - надо действовать с хирургической точностью, профессионально и быстро.



Есть еще много нюансов, о которых необходимо знать, ведь страховые компании не торопятся платить, и часто «вылавливают» всевозможные исключения в полисе, о которых застрахованные даже не догадывались. Например, Людмила, 77 лет, много лет застрахованная через больничную кассу «Леумит», уже в 2019 году обратилась в страховую компанию «Кляль», которая в свое время страховала членов «Леумит» на случай необходимости длительного ухода. Людмила получает 22 часа ухода от Битуах леуми уже 8 лет. Страховая компания отказала ей в выплате, ссылаясь на то, что Людмила пострадала в автокатастрофе в 2005 году, и есть исключение в полисе – «аварии», а значит, Людмила не имеет права на выплату. Однако, даже при отказе в выплатах, страховая компания продолжала взимать страховые суммы с Людмилы через членские взносы больничной кассы, и это несмотря на то, что, согласно заявлению страховой компании, Людмила никогда не будет иметь права на получение денег по страховке на случай необходимости в уходе. Людмила связалась с адвокатским офисом Меиры Зоар, было получено заключение экспертов, которые обследовали ее в рамках иска о компенсации за автомобильную аварию, и Меира Зоар доказала в судебном иске, что ущерб здоровью от автомобильной аварии был минимальным по сравнению с состоянием здоровья Людмилы, которое вызвано ее тяжелыми заболеваниями: почечной недостаточностью, эпилепсией и др.



Меира Зоар также утверждала, что страховая компания, которая много лет страховала Людмилу через больничную кассу, так и не выдала ей полный полис, поэтому согласно закону, постановлению и правилам страхового надзора, страховая компания не может ссылаться на исключения и мелкий шрифт в полисе. Ведь все эти годы Людмиле платила за важную страховку, и даже продолжала платить после того, как ее иск был отклонен - ​​страховая компания должна выплатить то, что ей положено. В свете этих претензий мы достигли соглашения со страховой компанией о выплате Людмиле единовременной суммы в 230 000 шекелей для закрытия полиса.



Следует также знать, что страховые компании также «ловят» застрахованных на скрытых исключениях в полисе, таких как несчастные случаи на производстве, исключение из страхового случая, произошедшего в первые 3 года жизни застрахованного, устаревание и другое. Существуют юридические инструменты для решения этих проблем, и вы не должны сдаваться, особенно если страховая компания продолжает ежемесячно взимать страховые взносы за полис.



Сфера страхования на случай потребности в уходе является сложной областью, и необходимо хорошо знать правила страхового надзора, постановления по этому вопросу, различные инструкции по полисам, включая мелкий шрифт, и знать, как обращаться со страховыми компаниями, этими гигантскими корпорациями, чтобы увеличить шансы на получение денег и заставить страховую компанию выписать вам чек.



Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.



Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по «Битуах сиуди». Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, нет необходимости платить команде «бухгалтеров», «экспертов» и т.д. Нам удается добиться отличных результатов для клиента, без необходимости дополнительных расходов, что значительно облегчает процесс получения денег для застрахованного.



Гонорар за работу адвоката выплачивается только после успешного решения проблемы.



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