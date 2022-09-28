



Как добиться соблюдения ваших прав в Битуах Леуми?

Бюрократия в госучреждениях Израиля – общеизвестный факт. Израильтяне – люди активные, инициативные, привыкшие отстаивать свои права, но даже в своей собственной стране они часто проигрывают бюрократической машине. Хитрость заключается еще и в том, что временами поражение выглядит как победа, вы даже не сразу успеваете опомниться. Например, человек получает 50% общей инвалидности, хотя для него положены все 100% и профильный адвокат добился бы этого для него.



Но даже такой скромный результат для того, кто защищает свои права без адвоката, довольно редок. Чаще Битуах Леуми просто отклоняет иски граждан, по разным причинам.



Например, один из наших клиентов, Михаил подавал документы в Битуах Леуми самостоятельно, но получил отказ (ему было присвоено 39% процентов инвалидности, что не даёт право на пособие).



Тогда Михаил решил попробовать добиться своего уже через нас. Результат работы адвоката на лицо: 100% инвалидности , одноразовая ретроактивная выплата 20,953.



Почему так? Незнание законов, отсутствие опыта подачи подобных документов, трудности с ивритом и множество других причин лишают людей их законных выплат, которые им положены! Задача Битуах Леуми сократить выплаты везде, где это возможно, а неопытность дарит такие поводы.



Адвокатский офис Олеси Мошкович расположен непосредственно около здания Битуах Леуми. Споры и иски к Битуах Леуми – наша ведущая специализация, в которой мы работаем уже много лет, и владеем ею в совершенстве. В Битуах Леуми знают, что если Олеся Мошкович ведет чье-то дело, значит этот человек определенно заслуживает той помощи государства, на которую претендует, и Олеся не сдастся, пока не выбьет эту помощь в полном объеме.



Не очень красивое слово "выбивать", но зато очень честное. К сожалению, без борьбы получить от Битуах Леуми то, что вам действительно полагается, практически невозможно. И это то, чем мы занимаемся – выбиваем из системы для наших клиентов помощь в максимально возможном размере.



Как, например, в еще одном нашем деле: к нам недавно обратился гражданин Н., который не смог сам справиться с подачей иска на общую инвалидность. Мы тут моментально изучили проблему и подготовили иск в Битуах Леуми. 21 ноября состоялась комиссия, а уже 28 ноября наш клиент получил положенные ему деньги. За короткий срок профессиональной работы, справедливость восторжествовала.



Если у вас существует ряд болезней или диагноз, например, такой как: сахарный диабет или фибромиалгия, рекомендуем обратиться к нам для проверки шансов на получение пособия по общей инвалидности.



Важно заметить, что получение пособия по инвалидности не обязывает вас бросать работу или сокращать рабочие часы - вы по-прежнему сможете работать на полную ставку и при этом получать пособие.



Уже более 12 лет мы занимаемся вопросами, связанными с Битуах Леуми. Мы умеем добиваться нужного результата быстро и с максимальной выгодой. Если у вас есть вопросы, проблемы, необходимость консультации по темам: общая инвалидность, производственная травма, производственная болезнь, иски по ограничению передвижения (наядут) - свяжитесь с нами.



Экспресс диагностика вашего случая и прогнозы получения пособия от Битуах леуми по телефону: +97233761184



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