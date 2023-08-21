



Жена российского министра причастна к вывозу украинских детей в РФ — СМИ

Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям под руководством супруги министра МЧС России Елены Мильской занимался перевозкой детей из Украины в Россию. В октябре 2022 года команда Мильской в сотрудничестве с МЧС организовала транспортировку детей из Херсона через Крым в российский Краснодарский край, сообщают российские СМИ со ссылкой на расследование издания "Проект".



Информация о вывозе детей из Херсона была подтверждена "Радио Крым", местной телестанцией "Анапа 39", а также в публикациях Мильской в соцсетях.



Также появилась информация, что центр Мильской мог быть связан с перевозкой детей из лагеря для беженцев "Ромашка" в Ростовской области. В этом лагере, который посещал министр Куренков, ранее размещались дети из детских домов Донецка, захваченного в 2014 году.