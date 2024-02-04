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В Украине раскрыли подробности о том, как потопили "Ивановец"
04.02.2024 16:43 Алина Груднева

В Украине раскрыли подробности о том, как потопили "Ивановец"

Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ был потоплен шестью морскими дронами MAGURA.

Об этом в комментарии изданию TheWarZone рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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"Миссию спланировали и реализовали операторы спецподразделения беспилотников военной разведки Украины "Группа 13". Судно Черноморского флота РФ потопили ударными системами MAGURA V5 украинского производства", - сообщил он.

По словам Буданова, в корпус "Ивановца" было шесть прямых попаданий. Из-за полученных повреждений катер перевернулся на корму, после чего затонул.

"Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – MAGURA) – это современная многоцелевая система, позволяющая вести наблюдение, разведку, противоминную борьбу, осуществлять поисково-спасательные и боевые миссии", - пояснил Буданов.

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