



В ООН установили, сколько мирных жителей погибло из-за войны России в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о подтверждении смертей 7155 мирных жителей, в том числе 438 детей, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, но считает, что реальная цифра, вероятно, гораздо выше. Об этом говорится в отчете организации.



Как указано, с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2023 года УВКПЧ зафиксировало 18 817 жертв среди гражданского населения в Украине: 7 155 погибших и 11 662 раненых:



всего 7155 убитых (2853 мужчин, 1927 женщин, 180 девочек и 226 мальчиков, а также 32 ребенка и 1937 взрослых, пол которых еще неизвестен)

всего 11 662 раненых (2 576 мужчин, 1 833 женщины, 248 девочек и 339 мальчиков, а также 264 ребенка и 6 402 взрослых, пол которых пока неизвестен)



В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 10 092 жертвы (4 172 погибших и 5 920 раненых).



В других регионах Украины (Киев, а также Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Харьковская, Херсонская, Кировоградская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Винницкая, Волынская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства на момент потерь: 8725 жертв (2983 погибших и 5742 раненых).