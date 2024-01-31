



Суд ООН отклонил большую часть иска Украины против России

Международный суд ООН постановил, что Москва совершила нарушения в отношении финансировании терроризма и об расовой дискриминации, но отклонил гораздо больше претензий Украины.



Высшая судебная инстанция ООН отклонила значительную часть иска Украины, утверждающей, что Россия десять лет назад финансировала сепаратистов на востоке страны.



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Международный суд постановил, что Москва нарушила статьи о финансировании терроризма и об расовой дискриминации, - но отклонил гораздо больше претензий Украины.



Он отклонил требование Украины о том, чтобы Москва выплатила репарации за нападение на Восток Украины, в том числе за сбитый 17 июля 2014 года рейс авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

