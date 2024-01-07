



Подтверждается использование Россией северокорейских баллистических ракет

Согласно изображениям, опубликованным агентством Reuters 6 января 2024 года, подтверждено, что Россия использовала баллистические ракеты северокорейского производства в ударе по Харькову 2 января 2024 года.



На этих фотографиях, опубликованных в статье Reuters, видны четкие маркировки северокорейскими иероглифами на обломках ракеты. Примечательно, что дизайн задней части обломков ракеты имеет поразительное сходство с баллистической ракетой KN-23 северокорейского производства.



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Это важное открытие было подкреплено заявлениями Джона Кирби, сделанными во время пресс-конференции 4 января 2024 года. Кирби заявил, что Россия недавно использовала баллистические ракеты малой дальности (БРСД), полученные из Северной Кореи, для нанесения многочисленных ударов по Украине.



Рассекреченные фотографии свидетельствуют о том, что Россия использовала ракеты северокорейского производства 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Как сообщается, эти ракеты были запущены из России по окрестностям Запорожья.



Кроме того, на изображениях, сопровождающих статью Reuters, были показаны пусковые установки баллистических ракет KN-23 и KN-24, что вызвало подозрения в том, что эти системы могли быть поставлены в Россию.



В той же статье Reuters от 6 января 2024 года украинский эксперт представил изображения обломков ракет, которые визуально и технически отличаются от российских образцов. Судя по всему, обломки представляют собой вариант российской баллистической ракеты "Искандер-М". Примечательно, что Северная Корея разработала KN-23 как вариант российского "Искандера".

