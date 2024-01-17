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Количество пострадавших в Харькове увеличилось до 17 человек. Фото
17.01.2024 07:34 MIGnews.com

Количество пострадавших в Харькове увеличилось до 17 человек. Фото

После вчерашней вечерней атаки по Харькову разрушения нанесены 19 жилым домам, сгорело 14 автомобилей.

На это утро уже 17 человек пострадали от обстрелов, 14 из них доставлены в больницу, один человек в тяжелом состоянии. 

Установлено, что русские применили во время атаки ракеты типа С 300. Одна из ракет попала в здание медицинского учреждения, откуда немедленно было эвакуировано 30 человек, одну женщину пришлось спасть из-под руин.

Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.

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