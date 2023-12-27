



Из порта в Феодосии "исчезли" три корабля после удара по "Новочеркасску"

После того, как ВСУ потопили российский большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии, оттуда были передислоцированы три корабля.



По данным "Радио свобода", об этом свидетельствуют снимки со спутников, предоставленные Planet.com.



Согласно кадрам, после удара по "Новочеркасску", порт покинули тральщик проекта 12700 "Александрит", спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев" и еще один корабль. Опустел причал к югу от того места, где полыхал и детонировал Новочеркасск.



Что примечательно, в день удара наполовину ушел под воду учебно-тренировочный корабль "УТС-150".