Забастовка пилотов в Италии: отменено около тысячи авиарейсов
В Италии в субботу проходит забастовка работников авиационной отрасли. В связи с этим в стране отменены около тысячи авиарейсов, сообщает ANSA .
Предполагается, что забастовка продлится до 18.00.
Пилоты и бортпроводники авиакомпании Vueling бастуют в это же время, а пилоты авиакомпании Malta Air, выполняющей некоторые рейсы Ryanair, прекратят работу между 12:00 и 16:00.
Итальянская ассоциация потребителей Codacons подсчитала, что в результате забастовки отменено около тысячи авиарейсов, что задело интересы около 250 тысяч пассажиров.
В аэропорту Неаполя было отменено 40% запланированных рейсов, а в миланских аэропортах "Линате" и "Мальпенса" – 150.
Авиакомпания Ita Airways заявила, что ей пришлось отменить 133 внутренних и международных рейса.
В Codacons заявили, что подали жалобы на незаконное прерывание предоставления услуг.