



Забастовка пилотов в Италии: отменено около тысячи авиарейсов

В Италии в субботу проходит забастовка работников авиационной отрасли. В связи с этим в стране отменены около тысячи авиарейсов, сообщает ANSA .

Предполагается, что забастовка продлится до 18.00.



Пилоты и бортпроводники авиакомпании Vueling бастуют в это же время, а пилоты авиакомпании Malta Air, выполняющей некоторые рейсы Ryanair, прекратят работу между 12:00 и 16:00.



Итальянская ассоциация потребителей Codacons подсчитала, что в результате забастовки отменено около тысячи авиарейсов, что задело интересы около 250 тысяч пассажиров.



В аэропорту Неаполя было отменено 40% запланированных рейсов, а в миланских аэропортах "Линате" и "Мальпенса" – 150.



Авиакомпания Ita Airways заявила, что ей пришлось отменить 133 внутренних и международных рейса.



В Codacons заявили, что подали жалобы на незаконное прерывание предоставления услуг.

