



Существенные послабления для обладателей паспортов иностранных государств

“В связи с высоким спросом на очереди на продление загранпаспортов, выезд и въезд израильтян, имеющих заграничный паспорт, будет разрешен по их заграничному паспорту до 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении Управления по делам народонаселения и иммиграции.



Управление аэропортов сообщило, что пассажиропоток на международных рейсах "как ожидается, достигнет в ноябре примерно 1,6 млн. пассажиров".



Месяцем ранее количество рейсов было еще больше - около 2 миллионов пассажиров.