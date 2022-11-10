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Существенные послабления для обладателей паспортов иностранных государств
10.11.2022 12:47 Аркадий Бочаровский

Существенные послабления для обладателей паспортов иностранных государств

“В связи с высоким спросом на очереди на продление загранпаспортов, выезд и въезд израильтян, имеющих заграничный паспорт, будет разрешен по их заграничному паспорту до 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении Управления по делам народонаселения и иммиграции.

Управление аэропортов сообщило, что пассажиропоток на международных рейсах "как ожидается, достигнет в ноябре примерно 1,6 млн. пассажиров".

Месяцем ранее количество рейсов было еще больше -  около 2 миллионов пассажиров.

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