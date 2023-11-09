



Путешествие мечты: железнодорожное турне по четырем континентам

Желающие отправиться в невероятное железнодорожное приключение, которое охватит четыре континента и тринадцать стран, смогут это сделать уже в 2024 году. На протяжении почти трех месяцев за окнами роскошных вагонов первого класса будут проноситься уникальные пейзажи каждого континента. Конечно же, путешественники будут иметь возможность останавливаться и исследовать исторические достопримечательности, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и живописные города.



Железнодорожная компания Railbookers представила революционный 80-дневный маршрут "Вокруг света на роскошном поезде", который предоставляет путешественникам уникальную возможность увидеть знаменитые места на планете, комфортабельно путешествуя в исторических вагонах первого класса.



Поездка начинается в Ванкувере, где пассажиры отправляются в трехдневное путешествие через канадские Скалистые горы, озеро Луиза и национальный парк Банф. Затем гости отправляются в Эдинбург, Шотландия, и далее на восточный экспресс Belmond Royal Scotsman, прокладывая путь через живописные озера и скалистые вершины во время путешествия в Хайленд и обратно. Далее следует двухдневное путешествие на восточном экспрессе Belmond Venice-Simplon из Парижа в Венецию, а затем шесть ночей на поезде Махараджей из Дели в Мумбаи, включая посещение иконических мест, таких как Тадж-Махал и Джайпур.



Затем путешественники отправляются в Стамбул, чтобы совершить путешествие на "Дунайском экспрессе Golden Eagle", который доставит их в Болгарию, Румынию и Венгрию, увенчанные богато украшенными замками и очаровательными деревнями. Далее путешественники отправятся в Южную Африку, где ожидают захватывающие сафари и трехдневное путешествие на поезде Ровос из Претории в Кейптаун. Завершит путешествие в Сингапуре восточный экспресс Belmond, который проложит путь через Малайзию, минуя густые джунгли и мерцающие реки, прежде чем вернуться в Сингапур.



Для тех, кто по разным причинам не может отправиться в полное 80-дневное путешествие, предоставляется возможность бронировать отдельные участки маршрута, наслаждаясь лучшими отелями в культурных столицах, таких как Лондон, Флоренция, Рим, Дели, Стамбул и Будапешт.



Это железнодорожное путешествие, которое обещает незабываемые впечатления и возможность погрузиться в мир исключительных пейзажей, истории и культурных богатств разных частей света, начнется 28 августа 2024 года. Стоимость билетов стартует от 119 599 долларов США на человека.