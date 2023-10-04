



Чехия и Польша усилят контроль на границе со Словакией

Чехия и Польша с 4 октября усиливают меры контроля на границе со Словакией, целью которых является борьба с контрабандой и нелегальной миграцией.



"Проверки будут выборочными по всей границе, умеренно ограничивая пограничное движение и пассажиров. Мы, конечно, находимся в контакте как со словацкой стороной, так и с нашими австрийскими и немецкими соседями", - сообщил глава чешского МВД Вит Ракушан.



Меры были согласованы с польскими соседями, которые также ужесточают контроль. Министр внутренних дел страны Мариуш Каминский подтвердил, что новые правила начинают действовать с полуночи.



Ранее Германия также ввела дополнительный контроль на чешской и польской границах, чтобы помешать ввозу нелегалов в страну. В ответ на такие меры премьер Словакии Людовит Одор пригрозил "соответствующей реакцией" Братиславы.