



Ароматный и вкусный Песах на Голанах

Туристический комплекс "Эйн-Зиван", который является настоящим центром притяжения для посетителей севера Голанских высот, приглашает израильтян насладиться разнообразными кулинарными аттракционами, винодельнями, мастерскими, экскурсиями и многим другим во время праздника Песах. Все они расположены в туристическом комплексе "Эйн-Зиван", рядом с курортным поселком "Эйн-Зиван", который предлагает размещение в деревянных домиках, для пар и семей.



Рут Саде приглашает вас на экскурсию по цветочной ферме "Лавандовое поле", которая специализируется на выращивании, экстракции и производстве продуктов из полевых цветов, а также на мастер-класс по изготовлению ароматических свечей для всей семьи - открытие секретов аромата - изготовление персональной свечи в банке с чудесным запахом с поля.



Вы можете заказать корзину для пикника и насладиться деликатесами местного производства, расположившись на циновке в приятных уголках фермы.

В магазине 'Хават Шеда', 'Бука' - душистое мыло, масла из экстрактов цветов, корзины, свечи, горшки с лавандой, букеты цветов и многое другое. Подробности в магазине 'Полевая ферма': 077-6020727



Шоколадный мастер-класс - на фабрике-бутике и в кафе - шоколад DE KARINA (кошерный)



Путешествие в мир шоколада, через личную и сионистскую историю шоколатье Карины, третьего поколения семейной традиции 100-летнего производства шоколада на трех разных континентах. Здесь есть шоколадное кафе, магазин-бутик и центр для посетителей, где проводятся сладкие мастер-классы - украшение мацы шоколадом и ее поедание, личный опыт изготовления шоколада и многое другое.



Подробности: 04-6993622 www.de-karina.co.il



Мастер-класс по изготовлению бутылок виноградного сока "Тирош" - на винодельне "Бахат" (кошерно)



Агроном Офер Бахат много лет мечтал производить собственное вино из лучшего винограда с винных виноградников на северных Голанах и в 2007 году основал винодельню Бахат в кибуце Эйн-Зиван. В центре для посетителей - экскурсия по комнате с бочками и производству вина, возможен переход к столикам в здании винодельни или на балконе для дегустации вина, сырной доски и многого другого.

В конце мастер-класса дети получают в подарок бутылку Тирош с нарисованной этикеткой.



Еще на винодельне: бутик-пиццерия - качественная пицца с разнообразными начинками и комплекс "BURGER", предлагающий гамбургер с начинками.

Подробности - 04-6993710, сайт - https://bahatwinery.co.il/.



Новый фудтрэк - "пицца де квалита" - pizza de qualita



Хаим Лернер, шеф-кондитер и булочник с более чем 20-летним опытом работы в мире кондитерских изделий и выпечки, предлагает в фудтрэк, расположенном у входа на курорт Эйн-Зиван, широкий выбор пасты и пиццы из тонкого итальянского теста, которое готовится самостоятельно и оставляется подниматься на 72 часа, с богатым разнообразием топпингов, наряду с освежающими салатами. Подробности - 050-2277754



Обновленный Mattarello



Ади Перец, известный пекарь, вновь открыл Mattarello после месяца ремонта, чтобы расширить заведение, а также часы работы и расширенное меню утренней выпечки. В Matarello - выпечка, изысканные круассаны, торты и многое другое. Когда вся выпечка основана на тесте, которое выпекается каждый день на месте, наряду с прекрасным кофе. Подробности - Mattarello - 077-6020721



Хумусия



В здании (над Mattarello), окна которого выходят на зеленый холм, Ротем Шпитцер предлагает изысканный хумус ручной работы, лабне и шавайя, масбах, фалафель (также без глютена), хрустящие чипсы, хрустящую цветную капусту, израильский салат и салат шавайя. На десерт - молочная и веганская кнапа, а также молочный или веганский мухалеби с розовым сиропом и вишней/соленой карамелью. Spitzer также балует пряными напитками - узо, арак и пивом. Подробности: 077-6020723



Туризм в Эйн-Зиване - винодельня Palter, завтрак в ресторане курорта Эйн-Зиван, который предлагает богатый шведский стол, открытый для широкой публики, "Дом Авивы" - Авива Зандберг, готовящая у себя дома, питание, "Центр Тана" - природа, движение и сознание - для семинаров по йоге и т.д., экскурсии на джипах, Miza - ювелирный магазин, "В моих десяти пальцах" - текстильная студия, спа-процедуры и многое другое.

Курорт Эйн-Зиван предлагает размещение в деревянных домиках, для пар и семей.



Кибуц Эйн-Зиван - https://www.enzivan.co.il/ 073-7599793.



Для получения дополнительной информации - связь - Яэль Шавит 04-6930530