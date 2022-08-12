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Звезды тенниса в Ираке отказались от турнира в Бухаресте из-за израильтян
12.08.2022 12:02 Алина Груднева

Звезды тенниса в Ираке отказались от турнира в Бухаресте из-за израильтян

Звезды иракского тенниса Наср Махди и Мохаммад Аль-Махди отказались от участия в Бухарестском открытом турнире, потому что не хотели играть с израильским соперником.

 
Об этом сообщает президентом Федерации тенниса Ирака Маджидом.
 
Иракская команда против израильской должна была биться в начале чемпионата. Соревнования продлятся до 18 августа.
 
В январе этого года 14-летний кувейтский теннисист Мухаммад Аль-Авади тоже отказался от участия в международном турнире, проходившем в ОАЭ, чтобы не играть против израильского соперника.

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