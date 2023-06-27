



В Италии запретили использовать цифру 88 на футбольных футболках

Футболистам в Италии запрещено носить номер 88 на своих футболках в рамках антисемитской инициативы, координируемой правительством Италии и Федерацией футбола (FIGC).



Министры внутренних дел и спорта страны, а также координатор по борьбе с антисемитизмом подписали соглашение с главой FIGC Габриэле Гравина о борьбе с этим явлением на итальянских стадионах.



Соглашение также предусматривает прерывание матчей “в случае антисемитских скандирований или поведения”.



Число 88 является отсылкой к лозунгу нацистской Германии “Хайль Гитлер”, поскольку буква “h” является восьмой буквой алфавита.



Один фанат “Лацио” был в точной копии футболки с именем “Гитлерсон” и номером 88 на спине во время мартовского местного дерби с “Ромой”.

Он был немецким болельщиком и одним из трех человек, которым “Лацио” пожизненно запретил посещать матчи.



Этот матч также был омрачен массовыми антисемитскими выкриками фанатов “Лацио”, нарушение, которое привело к приостановлению закрытия трибун на один матч.



За две недели до этого группа из примерно 100 болельщиков “Лацио” была снята на видео, гордо называя себя расистами в скандировании, которое оскорбляло сторонников “Ромы”, говоря, что их отцы были депортированы в нацистские концлагеря.

