



Теперь и канадцы собрались на Тайвань

Канадская делегация после двукратного визита американской собралась посетить Тайвань.

По данным CBC News, об этом сообщила председатель комитета Джуди Сгро.

По ее словам, в скором времени члены постоянного комитета парламента Канады по вопросам международной торговли намерены вскоре посетить Тайвань.

"Наш комитет очень заинтересован посетить Тайвань и посмотреть на возможности для углубления торговых отношений между нашими двумя государствами", - сообщила она.

Сгро подчеркнула, что Тайвань готовы посетить восемь членов комитета выразили.

"Демократия – очень ценная и является важной составляющей нашей повседневной жизни. Нам следует защищать другие страны, которые боролись за свою свободу и демократию", – отметила она.