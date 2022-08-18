Теперь и канадцы собрались на Тайвань
Канадская делегация после двукратного визита американской собралась посетить Тайвань.
По данным CBC News, об этом сообщила председатель комитета Джуди Сгро.
По ее словам, в скором времени члены постоянного комитета парламента Канады по вопросам международной торговли намерены вскоре посетить Тайвань.
"Наш комитет очень заинтересован посетить Тайвань и посмотреть на возможности для углубления торговых отношений между нашими двумя государствами", - сообщила она.
Сгро подчеркнула, что Тайвань готовы посетить восемь членов комитета выразили.
"Демократия – очень ценная и является важной составляющей нашей повседневной жизни. Нам следует защищать другие страны, которые боролись за свою свободу и демократию", – отметила она.