



Солдат ЦАХАЛа не пустят на чемпионат мира по футболу в Катаре

Катарцы разрешили въезд в страну израильтянам в порядке исключения. Это связано с их договоренностью с УЕФА в рамках условий проведения чемпионата мира по футболу в стране.



Пока не решено, будут ли выполняться прямые рейсы в Катар или израильтянам придется лететь через промежуточный пункт.



Однако, солдат ЦАХАЛа в Катар не пустят. Въезд для них также запрещен в ряд других мусульманских стран: Саудовскую Аравию, Оман, Турцию, Бахрейн и Эмираты.



Ожидается, что чемпионат мира начнется в ноябре этого года, и на сегодняшний день иностранные болельщики уже столкнулись с проблемой нехватки и дороговизны жилья.



Часть туристов, которые приедут на чемпионат, собираются остановиться в соседнем Иране. Однако для израильских граждан такой возможности нет.