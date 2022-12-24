



Промоутер: Усик может нокаутировать Фьюри

Александр Усик может нокаутировать обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.



Такое мнение выразил промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.



Он считает, что украинский боксер может воспользоваться тем, что у британца есть проблемы в защите.



"Усик может нокаутировать Фьюри. Вы лучше меня знаете, что для того, чтобы отправить человека в нокаут, нужно задеть его подбородок с должной силой в нужный момент. Неважно, насколько большой человек. Чем больше шкаф, тем громче он падает", - отметил промоутер.



Он добавил, сто Фьюри падал много раз и пропускает удары.



"Посмотрите, как много раз его ронял Уайлдер. Да, Деонтей бьет сильно. Но я имею в виду, что он находил возможность донести свой удар. Это значит, что у Фьюри есть проблемы с защитой. Он пропускает удары, а это значит, что есть возможность нокаутировать его", - сказал Красюк.



