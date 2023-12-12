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Первые шаги после ампутации: Костомаров вышел на лед
12.12.2023 07:30 Алина Груднева

Первые шаги после ампутации: Костомаров вышел на лед

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые показал тренировку на льду, куда вышел на новых протезах после ампутации.

"Как и обещал…  Я вышел на лед. Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки.  Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители", - сообщил спортсмен.

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По словам фигуриста, он теперь заново учится и делает первые шаги, которые видят все. 

"Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной. Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока - я дальше тренироваться", - добавил он.

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