



Первые шаги после ампутации: Костомаров вышел на лед

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые показал тренировку на льду, куда вышел на новых протезах после ампутации.



"Как и обещал… Я вышел на лед. Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители", - сообщил спортсмен.



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По словам фигуриста, он теперь заново учится и делает первые шаги, которые видят все.



"Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной. Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока - я дальше тренироваться", - добавил он.