



Олимпиаду-2024 могут бойкотировать до 40 стран - министр спорта Польши

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже.



По сообщениям Бортничука, 10 февраля состоится встреча с постоянной группой из около 40 министров спорта стран Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи и Японии. На встрече эти страны должны продемонстрировать "сильную позицию".



"Это, безусловно, будет жесткая позиция, которая будет против участия представителей России и Беларуси в Олимпийских играх", - заявил Бортничук.



Министры по делам спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 2 февраля осудили попытки Международного олимпийского комитета вернуть спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.