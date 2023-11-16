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Новый мяч для Евро-2024: Adidas воплотил инновационный стиль | Фото: twitter.com/adidasfootball
16.11.2023 03:25 Mignews

Новый мяч для Евро-2024: Adidas воплотил инновационный стиль

UEFA представила официальный мяч, который станет главным атрибутом на предстоящем чемпионате Европы по футболу в 2024 году. Как и ожидалось, немецкая компания Adidas стала производителем этого спортивного снаряда.

Мяч выделяется оригинальным дизайном, спроектированным специально для турнира, который пройдет в Германии. Основным цветом мяча является белый, на котором расположены треугольные узоры черного, желтого, красного и зеленого цветов. Логотип Евро-2024 и знаковый логотип Adidas выполнены в синем цвете, добавляя стильный и современный акцент.

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Значительное внимание также уделяется логотипу Евро-2024, состоящему из 24 сегментов, представляющих цвета флагов стран-участниц, объединенных в форме крыши Олимпийского стадиона. Этот элемент символизирует объединение различных культур и национальностей на футбольном поле.
 
Официальный мяч стал не только инструментом для игры, но и ярким представителем дизайна, отражающим дух соревнований и разнообразие участвующих стран.

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