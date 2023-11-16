Новый мяч для Евро-2024: Adidas воплотил инновационный стиль
UEFA представила официальный мяч, который станет главным атрибутом на предстоящем чемпионате Европы по футболу в 2024 году. Как и ожидалось, немецкая компания Adidas стала производителем этого спортивного снаряда.
Мяч выделяется оригинальным дизайном, спроектированным специально для турнира, который пройдет в Германии. Основным цветом мяча является белый, на котором расположены треугольные узоры черного, желтого, красного и зеленого цветов. Логотип Евро-2024 и знаковый логотип Adidas выполнены в синем цвете, добавляя стильный и современный акцент.
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⚽️ Introducing Fussballliebe, the official match ball for #EURO2024! 💙❤️💚💛 @adidasfootball | #adidasNT pic.twitter.com/XlqBpNFZcS— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 15, 2023
Значительное внимание также уделяется логотипу Евро-2024, состоящему из 24 сегментов, представляющих цвета флагов стран-участниц, объединенных в форме крыши Олимпийского стадиона. Этот элемент символизирует объединение различных культур и национальностей на футбольном поле.
introducing the official match ball for the @EURO2024 - this is 𝗙𝗨𝗦𝗦𝗕𝗔𝗟𝗟𝗟𝗜𝗘𝗕𝗘 ⚽️— adidas Football (@adidasfootball) November 15, 2023
find it here: https://t.co/xyNZl37OLQ pic.twitter.com/MXxUABb47j
Официальный мяч стал не только инструментом для игры, но и ярким представителем дизайна, отражающим дух соревнований и разнообразие участвующих стран.