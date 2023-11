UEFA представила официальный мяч, который станет главным атрибутом на предстоящем чемпионате Европы по футболу в 2024 году. Как и ожидалось, немецкая компания Adidas стала производителем этого спортивного снаряда.



Мяч выделяется оригинальным дизайном, спроектированным специально для турнира, который пройдет в Германии. Основным цветом мяча является белый, на котором расположены треугольные узоры черного, желтого, красного и зеленого цветов. Логотип Евро-2024 и знаковый логотип Adidas выполнены в синем цвете, добавляя стильный и современный акцент.



Значительное внимание также уделяется логотипу Евро-2024, состоящему из 24 сегментов, представляющих цвета флагов стран-участниц, объединенных в форме крыши Олимпийского стадиона. Этот элемент символизирует объединение различных культур и национальностей на футбольном поле.

