



Ломаченко отказался от боя за рекордный гонорар

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко отказался от боя с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном, несмотря на предложенный ему рекордный гонорар.



По данным издания Boxing Social, об этом рассказал сам американец.



По его словам, за этот бой Ломаченко предлагали самый большой гонорар в его карьере.



"Почему ему не подраться со мной? Приближаясь к завершению карьеры, почему бы не получить как можно больше денег и не провести один из крупнейших боев в боксе", - задался вопросом Стивенсон.