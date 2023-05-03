



33-летняя звезда баскетбола госпитализирована с сердечным приступом

Ветеран стамбульского бигмэна Anadolu Efes Крис Синглтон был госпитализирован в шесть утра с сильной болью в груди, сообщает Вasketnews.



Согласно тому же отчету, ангионевротический отек был выполнен при подозрении на сердечный приступ, но это могло быть не так.



Sports Digitale первоначально сообщил, что у 33-летнего Синглтона случился сердечный приступ.



Вскоре после появления новостей Anadolu Efes выпустила официальное объявление о состоянии здоровья Синглтона.



“Коронароангиография Криса Синглтона, который сегодня проходит обследование после болей в груди, оказалась чистой. Дальнейшие обследования нашего игрока продолжаются. В течение этого периода он будет находиться под наблюдением, и о развитии событий поделится наш клуб,", - говорится в официальном отчете команды.



Через некоторое время пришло очередное обновление от Efes: “В результате расширенной рентгенологической оценки и кардиологических исследований, проведенных у Криса Синглтона, врачи обнаружили перикардит и двусторонний плевральный выпот. При обследованиях была обнаружена аневризма на уровне синуса вальсальвы аорты, но расслоения не наблюдалось. Обследование и лечение нашего игрока продолжаются в больнице. Сегодня Синглтон проведет в больнице. Завтра его состояние будет повторно оценено. О развитии событий поделится наш клуб”.



