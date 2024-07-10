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ЧЕ 2024: Испания в финале
10.07.2024 07:03 MIGnews.com

ЧЕ 2024: Испания в финале

Сборная Испании обыграла Францию 2:1 в первом полуфинале

Все решилось в первые 25 минут матча. Первыми забили французы, но испанцы довольно быстро не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Дальше были мучительные попытки Франции вернутся в игру. Перестановки игроков, замены, игра с 3 нападающими -  Дешам пробовал любые варианты. Но им так и не удалось создать голевые моменты.

К сожалению, ведущие игроки сборной Франции подошли  к турниру не в лучшей форме и это сказалось на финальном результате. Испания играла лучше на протяжении всего Чемпионата и заслуженно выходит в финал. 
 

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