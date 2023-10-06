



Бомба в мире футбола: Месси планирует завершить карьеру в домашней команде

Спортивный мир сотрясло неожиданное заявление одной из самых великих футбольных легенд всех времен - Лионеля Месси. По сообщениям из Испании, Месси не планирует продлевать свой контракт с Майами, а собирается вернуться к истокам своей карьеры и завершить ее в доме, где он начал свой путь к славе - в команде "Ньюэллс Олд Бойз".



Слухи о будущем Месси разгорелись после того, как стало известно, что он не намерен продлевать контракт в Майами после двух сезонов. Это означает, что футбольный маг собирается вернуться в родные края только к лету 2025 года, когда ему исполнится 38 лет.



Хотя Месси будет несколько старше, его опыт и мастерство останутся важными активами для любой команды. Подразумевается, что он согласится на значительно меньшую заработную плату, чем в США, но его возвращение к корням станет грандиозным событием для аргентинского футбола.



Месси остается одним из самых уважаемых и влиятельных футболистов мира, и его решение завершить карьеру в своей родной стране несомненно вызовет восторг и уважение у поклонников футбола по всему миру.