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Ассоциация бокса США допустила трансгендеров к женским турнирам
01.01.2024 11:05 Алина Груднева

Ассоциация бокса США допустила трансгендеров к женским турнирам

Ассоциация бокса США решила допускать трансгендеров к участию в женских турнирах, начиная с 2024 года.

По данным британского таблоида The Daily Mail, об этом сообщает USA Boxing.

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Чтобы трансгендеры смогли принять участие в женских турнирах, им придется выполнят некоторые условия.

В частности, они должны будут объявить о своей гендерной идентичности, а также пройти операцию по смене пола. Каждый квартал им нужно будет пройти гормональное тестирование и отправлять данные Ассоциации бокса.

Более того, мужчины, совершившие переход, должны иметь уровень тестостерона не выше 5 нмоль/л. Боксеры, которые не достигли 18-летнего возраста, не смогут сменить категорию туриров.

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