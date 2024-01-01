



Ассоциация бокса США допустила трансгендеров к женским турнирам

Ассоциация бокса США решила допускать трансгендеров к участию в женских турнирах, начиная с 2024 года.



По данным британского таблоида The Daily Mail, об этом сообщает USA Boxing.



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Чтобы трансгендеры смогли принять участие в женских турнирах, им придется выполнят некоторые условия.



В частности, они должны будут объявить о своей гендерной идентичности, а также пройти операцию по смене пола. Каждый квартал им нужно будет пройти гормональное тестирование и отправлять данные Ассоциации бокса.



Более того, мужчины, совершившие переход, должны иметь уровень тестостерона не выше 5 нмоль/л. Боксеры, которые не достигли 18-летнего возраста, не смогут сменить категорию туриров.