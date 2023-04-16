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Журналист Едиот Ахронот: рейтинги Moody's интересны только Ливану и Шри-Ланке
16.04.2023 11:15 Аркадий Бочаровский

Журналист Едиот Ахронот: рейтинги Moody's интересны только Ливану и Шри-Ланке


Сабер Плуцкер - экономический комментатор и редактор газеты "Едиот Ахронот" на протяжении нескольких десятилетий, экономист с двумя высшими образованиями в этой области.

Плуцкер прокомментировал в своей авторской колонке снижение кредитного рейтинга Израиля: “По поводу объявления Moody's надо хотя бы один раз сказать правду, оно не имеет никакого значения для будущего израильской экономики, и волноваться по этому поводу - позор. Перед лицом многочисленных, вопиющих провалов рейтинговых агентств почти во всех областях и на всех фронтах, только такие слаборазвитые страны, как Ливан и Шри-Ланка, все еще заботятся о своих рейтингах”.
 


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