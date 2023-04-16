



Журналист Едиот Ахронот: рейтинги Moody's интересны только Ливану и Шри-Ланке



Сабер Плуцкер - экономический комментатор и редактор газеты "Едиот Ахронот" на протяжении нескольких десятилетий, экономист с двумя высшими образованиями в этой области.



Плуцкер прокомментировал в своей авторской колонке снижение кредитного рейтинга Израиля: “По поводу объявления Moody's надо хотя бы один раз сказать правду, оно не имеет никакого значения для будущего израильской экономики, и волноваться по этому поводу - позор. Перед лицом многочисленных, вопиющих провалов рейтинговых агентств почти во всех областях и на всех фронтах, только такие слаборазвитые страны, как Ливан и Шри-Ланка, все еще заботятся о своих рейтингах”.

