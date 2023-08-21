



"Зерновая сделка": Эрдоган "перенес" встречу с Путиным на сентябрь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в сентябре планируются переговоры с президентом РФ, на которых будет обсуждаться возобновление "Черноморской зерновой инициативы".



"В сентябре в Индии пройдет заседание G20. В США намечено заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Мы обсудим ("зерновую сделку" - ред.) с Путиным, если появится такая возможность в силу плотного графика", - цитирует Эрдогана "Анадолу".



Президент также прокомментировал тему первого судна, вышедшего из украинского порта после прекращения "зерновой сделки" и перешедшего Стамбульский пролив.



"Это судно, вышедшее из Украины, Одессы, не является зерновозом, это контейнер. Соответствующее заявление сделало и наше Министерство национальной обороны. Наша основная цель здесь – достижение позитивной позиции РФ по зерновому коридору посредством телефонных разговоров с Путиным", - уточнил Эрдоган.