



Зеленский встретился с Папой Римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего участия в саммите "Большой семерки" (G7) провел встречу с Папой Римским Франциском. Одной из тем обсуждений стал саммит мира, который пройдет на этих выходных.



Зеленский поблагодарил понтифика за молитвы за мир в Украине, духовную близость с украинцами и гуманитарную помощь.



В ходе переговоров стороны затронули вопросы последствий российского вторжения, воздушный террор РФ и сложную ситуацию в энергетике.



"Также пообщались о формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидании от Глобального саммита мира", - отметил Зеленский.



Он добавил, что ценит участие Ватикана в саммите и усилия, которые направлены на приближение мира, в том числе на возвращение депортированных украинских детей из России.



Отметим, что встреча произошла в рамках участия понтифика в саммите “Большой семерки”. Папа планировал провести встречу не только с Зеленским, но и с другими лидерами, которые приехали на саммит.