Зеленский согласовал кандидатуру Залужного послом в Великобританию
Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.
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Там же уточняется, что Президент Украины Владимир Зеленский уже согласовал его кандидатуру.
"В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", – говорится в сообщении МИД Украины.