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Зеленский с официальным визитом прибыл в Турцию
08.03.2024 15:11 Раиса Вовк

Зеленский с официальным визитом прибыл в Турцию

В пятницу, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Турции Стамбул. Вечером ожидается его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает местное издание Al Ain Turkce.

Самолет с президентом Украины, а также его окружением приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Также его сопровождал министр обороны Рустем Умеров.

Президента, а также его окружение, встречал представитель Министерства иностранных дел Мехмет Захит Узун. Встреча Зеленского и его турецкого коллеги ожидается в 18:00 по киевскому времени.

Главной темой встречи будет война на территории Украины. В частности стороны поднимут вопрос возобновления действия соглашения о зерновом коридоре.

Добавим, что это второй визит президента в страну с начала полномасштабной войны. Последний раз он посещал Турцию 7 июля 2023 года.

Как рассказывал Офиса президента, во время встречи лидеров стран, стороны поднимут вопросы:

  • формулы мира;
  • саммита мира;
  • судоходства в Черном море;
  • продовольственной стабильности;
  • освобождения украинских пленных и политических заключенных.
Также отдельное внимание будет сосредоточено на совместных проектах в оборонно-промышленной сфере.

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - рассказал Офиса президента. 

В частности стороны поднимут вопрос навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после того, как Москва вышла из "зернового соглашения". 

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