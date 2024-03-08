



Зеленский с официальным визитом прибыл в Турцию

В пятницу, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Турции Стамбул. Вечером ожидается его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает местное издание Al Ain Turkce.



Самолет с президентом Украины, а также его окружением приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Также его сопровождал министр обороны Рустем Умеров.



Президента, а также его окружение, встречал представитель Министерства иностранных дел Мехмет Захит Узун. Встреча Зеленского и его турецкого коллеги ожидается в 18:00 по киевскому времени.



Главной темой встречи будет война на территории Украины. В частности стороны поднимут вопрос возобновления действия соглашения о зерновом коридоре.



Добавим, что это второй визит президента в страну с начала полномасштабной войны. Последний раз он посещал Турцию 7 июля 2023 года.



Как рассказывал Офиса президента, во время встречи лидеров стран, стороны поднимут вопросы:

формулы мира;

саммита мира;

судоходства в Черном море;

продовольственной стабильности;

освобождения украинских пленных и политических заключенных.

Также отдельное внимание будет сосредоточено на совместных проектах в оборонно-промышленной сфере."Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - рассказал Офиса президента.В частности стороны поднимут вопрос навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после того, как Москва вышла из "зернового соглашения".