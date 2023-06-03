



Зеленский - президенту Бразилии: надо поговорить

Президент Украины Владимир Зеленский готовить провести личную встречи с бразильским коллегой Луисом Лулой да Силва.



Об этом он сообщил во время интервью с латиноамериканским СМИ.



"Я говорю уже не первый раз публично и не публично, через кого-то, через медиа и напрямую президенту Луле, и могу еще раз подтвердить - я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Я заинтересован, чтобы у меня была встреча. Я предлагал провести ее в любом формате", - подчеркнул Зеленский.



По словам украинского лидера, он неоднократно предоставлял коллеге приглашение посетить страну, поскольку им "надо поговорить".



"Мы соединялись с командой президента Лулы, когда он встречался в Испании, Португалии, он был в Европе, я думал воспользоваться этим временем, потому что расстояние уже меньше, и я хочу, чтобы он нашел время. Потом у меня были на G7 встречи разные, и даже кто-то говорил, что мы не нашли, но это бред", - подчеркнул он.



Президент добавил, что готов лично полететь в Латинскую Америку, однако во время войны это сделать будет очень тяжело.



"Я готов прилететь, хочу с ними пообщаться. Ваши люди, ваше общество доверяет своим лидерам. И если я буду с вами говорить, буду находиться у вас, мы по деталям увидим, кто такой Путин и что он не так велик", - резюмировал он.



