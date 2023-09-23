



Зеленский неожиданно приехал в Польшу и поблагодарил за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом посетил Польшу, где встретился с волонтерами, которые помогают Украине и вручил им награды. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, 23 сентября.



"Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали. Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми", – сказал Зеленский.



Президент вручил государственные награды гражданам Польши – журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтёру Дамиану Дуде.



Журналистка TVN Discovery Poland Бьянка Залевская с 2014 года работала в зоне АТО на Донбассе, где получила тяжелое ранение. Как волонтер собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь. С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпитали Польши.



Медик-спасатель Дамиан Дуда собрал команду, которая за свой счет закупала необходимые медицинские препараты и приезжала в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт воинов, раненных на линии фронта. Также он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.



Указами президента Залевская награждена орденом княгини Ольги II степени, а Дуда – орденом За заслуги III степени.



