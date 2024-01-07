



Зеленский: для безопасности Европы есть только одно решение

Единая европейская оружейная промышленность является единственным решением для того, чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России.



Такое заявление на конференции "Народ и оборона" сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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По его словам, РФ продолжает вести гибридную войну против Европы, но ее можно победить. Украинский лидер подчеркнул, что Украина является одним из самых весомых европейских доноров безопасности. Говоря об этом, он поблагодарил Швецию за оказываемую поддержку и рассказал о важности совместного производства с этой страной.



"Мы видим, что российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы остановить их. И мы обеспечим такую силу только вместе, солидарно, только работая друг с другом, чтобы укрепить друг друга", - позже подвел он итоги.



Зеленский подчеркнул, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей и Великобританией. Также есть соответствующие договоренности с Чехией, США и ФРГ.