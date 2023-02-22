



Зеленский – Берлускони: Хорошо, что в ваш двор не заехал танк Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мелони резко отреагировал на заявление Берлускони. Украинский президент подчеркнул, что дом Берлускони никогда не бомбили и друг бывшего премьера Италии Владимир Путин не отправлял в его страну танки.



"Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в 3 ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", – сказал Зеленский.



Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия". Кроме того, Зеленский считает, что Берлускони следует приехать в Украину, чтобы увидеть ужасы войны, после чего делать высказывания.

“Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, надо сюда приехать и увидеть своими глазами происходящее. И если политик или не политик приедет увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила российская братская федерация, тогда мы на одном уровне будем общаться”, – подчеркнул Зеленский.



На высказывания Зеленского отреагировали в Кремле. "Зеленский незатейливо сравнил свой режим с фашистским, когда упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что "его дом никогда не бомбили", – написала Захарова.

