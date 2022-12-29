



Замглавы МИД Азербайджана прибыл в Израиль для подготовки открытия посольства

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев прибыл в Израиль с официальным визитом. В центре внимания переговоров высокопоставленного дипломата будет практическая подготовка к открытию азербайджанского посольства.



По словам Фариза Рзаева, "с открытием диппредставительства в отношениях двух стран возникают практически безграничные возможности".



Решение об открытии посольства в Израиле было принято в ноябре 2022 года парламентом Азербайджана, затем соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Создание посольства позволит расширить взаимодействие двух стран и откроет новые каналы для сотрудничества в экономике, туризме, культуре, научных исследованиях и многих других областях.



Фариз Рзаев отметил, что "союз двух стран – это настоящее чудо, потому что он основан не только на общих интересах, но и на общей истории двух народов, живущих бок о бок более тысячи лет".



В программе визита замглавы МИД Азербайджана в Израиль осмотр возможных объектов для размещения посольства, встреча с бывшим главой "Моссада" Тамиром Пардо. Кроме того, Фариз Рзаев проведет встречи с представителями МИД Израиля.



Фариз Рзаев также хочет навестить свою школьную учительницу, которая репатриировалась и проживает в Израиле.