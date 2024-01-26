



Заместитель министра иностранных дел Китая посетил Северную Корею

Северная Корея заявила в пятницу, 26 января что принимает у себя делегацию китайского правительства во главе с заместителем министра иностранных дел Сунь Вэйдуном, продолжая свои усилия по укреплению связей с Пекином и Москвой в условиях углубляющейся конфронтации с Вашингтоном.



Официальное Центральное агентство новостей Северной Кореи сообщило, что делегация Суна прибыла в столицу Пхеньян в четверг после пересечения сухопутной границы между странами. В сообщении не приводится никаких подробностей о визите.



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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пытается повысить значимость своего партнерства с Китаем и Россией, пытаясь выйти из дипломатической изоляции и укрепить свои позиции в регионе, объединившись в единый фронт против Соединенных Штатов.

