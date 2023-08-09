



Закон о реформе комитета по назначениям судей будет принят 64 голосами





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предпринимает попытки воспользоваться каникулами и летними отпусками, чтобы сбить волну протестов против правовой реформы, но, как выясняется, не все в Ликуде готовы его поддержать.



Сегодня, 9 августа, в суде движения будет рассматриваться петиция т группы ликудников, требующих созвать центр Ликуда для обсуждения законодательства о правовой реформе. Маарив сообщает, что с таким требованием выступили 850 членов центрального комитета Ликуда Согласно уставу движения, председатель центра должен созвать заседание центра после того, как этого потребуют не менее 20% его членов и подпишут свое требование



Требование было впервые выдвинуто в мае, в разгар переговоров в резиденции президента. Инициаторами требования и сбора необходимого для созыва центра количества подписей стали члены "Форума Дрора" в Ликуде, отождествляемые с депутатом Ариэлем Кельнером, который считается близким к Яриву Левину, и с членами Еврейской лидерской группы, которую ранее возглавлял Моше Фейглин.



Те члены центра, которые подписали это требование, были обеспокоены ходом переговоров о компромиссе вокруг правовой реформы и подозревали, что Нетаниягу хочет все “спустить на тормозах”. Данные группы внутри Ликуда действуют с целью не допустить этого, и сделать ясное политическое заявление требующее продвигать реформу и не сдаваться противоположному лагерю .



По словам этих источников, "очевидно, что в случае, если центральный комитет соберется, он примет решение о необходимости продвижения реформы, и это заявление, безусловно, будет иметь значительный политический эффект".



Поэтому ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр назначит встречу с инициаторами петиции, чтобы убедить их отложить заседание центрального комитета. Между тем, после опубликованных в последние дни брифингов, согласно которым не будет коалиционного большинства для изменения состава комитета по отбору судей, высокопоставленные члены Ликуда опровергают это заявление. Они говорят: “Те, кто говорят о необходимости согласия по данному вопросу готовы идти до той стадии, когда им придется голосовать против коалиции по этому вопросу. Они не будут нарушать фракционную и коалиционную дисциплину, и законодательство в любой ситуации пройдет большинством в 64 голоса".



