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Захарова о передаче ATACMS Украине: США держат в кармане фигу
24.04.2024 21:25 Алина Груднева

Захарова о передаче ATACMS Украине: США держат в кармане фигу

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала передачу Украине Соединенными Штатами Америки ракет ATACMS.

Она обвинила США в "обмане" мирового сообщества.

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"Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского", - возмутилась она.

Предполагается, что эти ракеты войдут в новый пакет военной помощи Украине, который после утверждения Сенатом и Палатой представителей подписал президент США Джо Байден.

Ранее информагентства Reuters и АР со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщили, будто США тайно еще в марте отправили в Украину дальнобойные ракеты, а в апреле их уже использовали украинские военные.
 

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