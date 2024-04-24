



Захарова о передаче ATACMS Украине: США держат в кармане фигу

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала передачу Украине Соединенными Штатами Америки ракет ATACMS.



Она обвинила США в "обмане" мирового сообщества.



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"Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского", - возмутилась она.



Предполагается, что эти ракеты войдут в новый пакет военной помощи Украине, который после утверждения Сенатом и Палатой представителей подписал президент США Джо Байден.



Ранее информагентства Reuters и АР со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщили, будто США тайно еще в марте отправили в Украину дальнобойные ракеты, а в апреле их уже использовали украинские военные.

