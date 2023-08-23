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Заговорил не своим голосом: На саммите БРИКС показали странное обращение Путина
23.08.2023 04:32 Наталья Богинская

Заговорил не своим голосом: На саммите БРИКС показали странное обращение Путина

Участникам саммита БРИКС во вторник, 22 августа, показали обращение президента России Владимира Путина с измененным голосом.

Это слышно на видео, опубликованном РИА Новости из Йоханнесбурга, где 22-24 августа пройдет саммит. При этом на сайте Кремля разместили речь, в которой Путин говорит своим обычным голосом, периодически покашливая.

Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, поедет ли Путин на саммит в Йоханнесбурге, а в ЮАР пытались избежать щекотливой ситуации. В правительстве страны даже хотели изменить законодательство, чтобы иметь право решать – арестовывать или нет глав стран, разыскиваемых МКС.

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