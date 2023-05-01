



За три месяца американцы вывезли из Израиля 1 000 контейнеров с боеприпасами



За последние три месяца американцы вывезли из Израиля более 1000 контейнеров с боеприпасами, которые используются США регулярно для своей деятельности на Ближнем Востоке, а также в качестве экстренных поставок ЦАХАЛу.



Об этом сообщает военный корреспондент 12-го канала Нир Двори.



Согласно зарубежным публикациям, американцы подтверждают, что они вывезли около 300 000 155-мм снарядов. Двори утверждает: “Однако американцы не вывозили ракеты "воздух-воздух" и различные типы других ракет, поэтому вывоз боеприпасов не окажет никакого влияния на деятельность Израиля в “кампании между войнами”".



Американцы постоянно хранят в Израиле различные виды боеприпасов, но потребность в боеприпасах и способность промышленной базы США удовлетворить спрос в условиях продолжающейся кампании на Украине - одна из главных проблем, стоящих перед администрацией Байдена. США продолжают посылать Украине оружие на миллиарды долларов для поддержки ее борьбы с Россией. Среди систем вооружения, по поводу американских запасов которых существует особая озабоченность, - 155-мм артиллерийские боеприпасы и зенитные наплечные ракеты типа Stinger.



Между тем, в настоящее время оборонное ведомство Израиля рассматривает возможность увеличения собственного производства боеприпасов с упором на снаряды для 155-мм орудий, а также боеприпасы других типов - для восполнения запасов.